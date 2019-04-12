"صناعة البرلمان" تستمع لوزيرة البيئة بشأن استراتيجية معالجة وإدارة المخلفات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعًا الأسبوع المقبل، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمناقشة استراتيجية معالجة وإدارة المخلفات وتدوير القمامة والاستفادة من الموارد المستخلصة منها.
ويتناول اجتماع لجنة الصناعة مناقشة استراتيجية معالجة وإدارة المخلفات وتدوير القمامة والاستفادة من الموارد المستخلصة منها فى الصناعة والزراعة، وإنتاج الوقود البديل والطاقة النظيفة وتعزيز العائد منها وإقامة المصانع بتكنولوجيا عالمية فى هذا المجال.
وسيشهد الاجتماع استماع لجنة الصناعة إلى وزيرة البيئة بشأن ما يتم اتخاذه من إجراءات لمعالجة وإدارة المخلفات وتدوير القمامة فيما يتعلق بالصناعة والزراعة وغيرها.
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