شكرا لقرائتكم خبر عن داليا زيادة: "بى بى سى" تنفذ أجندة الحكومة البريطانية الراعية للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن شبكة قنوات بى بى سى، هى مؤسسة حكومية تتبع الحكومة البريطانية وتنفذ أجندتها السياسية، وبما إن الحكومة نفسها ترعى تنظيم الإخوان الإرهابى وتدعم قياداته وتقدم لهم فرص العيش والعمل بدلاً من أن تحاربهم، فليس مستغرباً أن تدعمهم المؤسسة الإعلامية الشهيرة أيضاً.

وأضافت زيادة، فى تصريحات لها، أنه فيما يخص موقف القناة من الدول العربية، فيبدو أن الحكومة البريطانية تستخدم القناة كأداة فى لعبة "العصا والجزرة" التى تلعبها مع الدول العربية، فبينما تقوم المحطة بمهاجمة الدول العربية طوال الوقت، نجد أن وزارة الخارجية البريطانية تسعى لتوطيد العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية الثرية فى الخليج، ويدعون أنه ليس للحكومة سيطرة على ما تنشره بى بى سى وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.