شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم البرلمان" تناقش تمويل وتنفيذ مشروع تطوير التعليم عن بُعد مع الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل، قرار رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير التعليم عن بُعد للمرحلتين الأولى والثانية، وتنفيذ المرحلة الثالثة والموقعة فى القاهرة بتاريخ 27/10/2018.

وسيكون اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، مشتركًا مع مكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، وبحضور ممثلين عن الحكومة لشرح فلسفة وأهداف الاتفاقية.