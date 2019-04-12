الشرطة البريطانية: مقتل شخص اثر سقوط طائرة في ملعب غولف بإنغلترا

أعلنت الشرطة البريطانية إن طائرة فائقة الخفة سقطت، في ملعب غولف بساوثبورت في ميرسيسايد بشمال غرب إنغلترا مما أدى إلى مقتل شخص. وأوضحت الشرطة انها تعمل على تحديد هوية الضحية.
وكانت طائرة الخطوط الجوية البريطانية، التي أقلعت في 25 آذار من لندن إلى دوسلدورف الألمانية، قد هبطت عن طريق الخطأ في إدنبرة، عاصمة اسكتلندا.
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