الشرطة البريطانية: مقتل شخص اثر سقوط طائرة في ملعب غولف بإنغلترا

أعلنت ​الشرطة البريطانية​ إن ​طائرة​ فائقة الخفة سقطت، في ملعب غولف بساوثبورت في ميرسيسايد بشمال غرب إنغلترا مما أدى إلى مقتل شخص. وأوضحت الشرطة انها تعمل على تحديد هوية الضحية.

وكانت طائرة ​الخطوط الجوية البريطانية​، التي أقلعت في 25 آذار من لندن إلى دوسلدورف الألمانية، قد هبطت عن طريق الخطأ في إدنبرة، عاصمة ​اسكتلندا​.