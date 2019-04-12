محكمة بريطانية تدين أسانج بخرق شروط إطلاق سراحه

أدانت محكمة وستمنستر في لندن، اليوم الخميس، مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج بخرق شروط إطلاق سراحه، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة عام واحد.

وأوقف أسانج البالغ من العمر 47 عاما بموجب مذكرة توقيف من القضاء البريطاني صادرة في يونيو 2012 لعدم مثوله أمام المحكمة، وأيضا بموجب “طلب تسليم” أمريكي، وفق ما أكدت الشرطة البريطانية.

وسيمثل أسانج مجددا أمام المحكمة في 2 ماي بشأن طلب الولايات المتحدة تسليمه.

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وكان أسانج قد أوقف في سفارة الإكوادور في لندن بعدما رفع عنه هذا البلد صفة اللاجئ السياسي و”دعا” الشرطة البريطانية إلى مقر السفارة لتعتقله.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية من جهتها في بيان الخميس أن أسانج متهم في الولايات المتحدة بالموافقة على مساعدة المحللة السابقة في الاستخبارات الأميركية تشيلسي مانينع بالحصول على كلمة السر التي تسمح بالوصول إلى آلاف الوثائق المصنفة معلومات عسكرية سرية.

وفي واشنطن، اتهم محامي أسانج في الولايات المتحدة باري بولاك الخميس واشنطن بأنها تسعى لترحيل أسانج لـ”نشره معلومات صحيحة”. وعبر بولاك عن خيبة أمله من موافقة الإكوادور على أن يتم اعتقال أسانج من سفارتها في لندن.