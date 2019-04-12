شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا ترفض بيانا أوروبيا لوقف هجوم طرابلس والان نبدء بالتفاصيل

اعترضت فرنسا على هامش القمة الأوروبية التي جرت الليلة الماضية في بروكسل على إصدار بيان أوروبي يطالب الجيش الليبي بوقف الهجوم الحالي على طرابلس.

وقالت مصادر دبلوماسية: إن فرنسا منعت بيان الاتحاد الأوروبي الذي دعا الجيش الليبي إلى وقف الهجوم.

وكان مشروع البيان قال: إن الهجوم العسكري الذي شنه حفتر على طرابلس يعرض للخطر السكان المدنيين ويعطل العملية السياسية ويخاطر بمزيد من التصعيد مع عواقب وخيمة على ليبيا والمنطقة ككل، فيما لم تصدر تعليقات من أي طرف أوروبي حتى الآن حول هذا التطور.

» عودة الحوار

في غضون هذا، دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف الليبية للعودة إلى الحوار واستئناف المسار السياسي دون اللجوء للحل العسكري.

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وقال مصدر دبلوماسي: إن أعضاء مجلس الأمن اتفقوا خلال جلسة مغلقة عقدت مساء الأربعاء لبحث التطورات الجارية في ليبيا على دعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وعودة التشكيلات المسلحة إلى مواضعها السابقة، مؤكدين على أولوية ذلك. من جهته أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن أن الوقت ما زال متاحا لوقف العنف في ليبيا وتجنب الأسوأ، مؤكداً على عدم وجود حل عسكري للصراع الدائر هناك.

» معارك طرابلس

إلى ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس، أن المعارك قرب العاصمة الليبية أسفرت عن مقتل 56 شخصاً وإصابة 266 آخرين خلال الأيام الستّة الأخيرة، في وقت تعمل الأمم المتحدة من أجل دعم المستشفيات المكتظة في البلاد.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في بيان أنه خلال الأيام الستّة الأخيرة، أسفرت عمليات قصف عنيف وإطلاق نار قرب العاصمة الليبية عن 266 جريحاً و56 قتيلاً، بينهم سائق سيارة إسعاف وطبيبان.