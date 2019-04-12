شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحواز»: نضالنا مشروع ضد إرهاب حرس الملالي والان نبدء بالتفاصيل

رحب الرئيس التنفيذي لدولة الأحواز العربية بقرار الولايات المتحدة إدراج الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء، مشددا على أن نضالهم مشروع ضد قوات النظام الإرهابية ويصب بالتالي في خانة السلم والأمن الدوليين.

وقال د. عارف الكعبي لـ ”الخليج 365”: أصبحنا بالفعل من ضمن التحالف الدولي الذي يحارب الإرهاب في المنطقة من داعش والحرس الثوري وأذرعته مثل ميليشيات الحوثي وحزب الله في لبنان وفصائل العراق وغيرهم، وأكد على توافق القرار الأمريكي مع ما كشفوها سابقا حول إرهابية الحرس الثوري، وشدد على أن النضال الأحوازي مشروع ويصب في خانة السلم والأمن الدوليين.

وأضاف الكعبي أن تصنيف الحرس الثوري يشكل خطوة مهمة وكبيرة في مكافحة الإرهاب الإيراني وأذرعه في المنطقة، وأن القرار الأمريكي يشكل نقلة كبيرة من قبل الدول العظمي والمجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب الإيراني وأذرعه في المنطقة، مضيفاً أن تصنيف الحرس الثوري إرهابيا يشكل انتصارا للشعب الأحوازي والشعوب غير الفارسية في مواجهة الاحتلال الإيراني، ويدعم خياراتهم في الثورة والنضال ضد النظام الإرهابي.

ولفت الكعبي إلى أن القرار يشكل ضربة قوية في بنية النظام الفارسي تهدد بقاءه واستمراره، كما ينهي مرحلة الصراعات الطائفية والمذهبية في المنطقة وبداية النهاية للإرهاب والجماعات المسلحة التي تقوض استقرار دول المنطقة لاسيما في العراق واليمن وسوريا ولبنان.