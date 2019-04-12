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السودان.. «أبنعوف» رئيسًا لـ«العسكري الانتقالي» 

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أدى الفريق أول ركن عوض محمد أحمد أبنعوف، أمس، في الخرطوم القسم رئيسًا للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، كما أدى القسم الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي نائبًا لرئيس المجلس.

جاء ذلك بحسب ما أوردته وكالة السودان للأنباء "سونا" التي أشارت إلى حضور رئيس القضاء السوداني عبدالمجيد إدريس مراسم أداء القسم.

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