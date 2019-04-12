شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. «أبنعوف» رئيسًا لـ«العسكري الانتقالي» والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك بحسب ما أوردته وكالة السودان للأنباء "سونا" التي أشارت إلى حضور رئيس القضاء السوداني عبدالمجيد إدريس مراسم أداء القسم.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان.. «أبنعوف» رئيسًا لـ«العسكري الانتقالي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.