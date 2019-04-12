شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يطالب السودانيين الالتزام بحظر التجوال والان نبدء بالتفاصيل

دعا الجيش السوداني، مساء اليوم الخميس، السودانيين للالتزام بقرار حظر التجوال وإخلاء الشوارع عند الساعة العاشرة مساء اليوم، وحتى الرابعة صباحا, لتجنب المخاطر التي تترتب على مخالفة القرار.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال فيه مئات الآلاف من المتظاهرين يعتصمون أمام مقر القيادة العامة وسط الخرطوم, بعد أن ارتقت مطالبهم بتسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية.

وقال شهود عيان، إن أعداد المتظاهرين المعتصمين بمقر القيادة العامة، مساء اليوم، زادت مقارنة بالأيام الفائتة في ذات التوقيت, إذ تمترس مئات الآلاف من المتظاهرين أغلبهم من الشباب بمواقعهم أمام القيادة العامة وهم يرددون هتافات تندد بقيادة النائب الأول للرئيس السوداني المخلوع عوض ابن عوف للمجلس العسكري وتطالب بإسقاطه.