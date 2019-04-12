تصعيد حوثي في الحديدة.. والجيش اليمني يحبط هجوما للمليشيا في تعز

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جنود للجيش اليمني - أرشيفية
واصلت مليشيا الحوثي الانقلابية خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة، وشنت هجمات مختلفة على مواقع ألوية العمالقة، فيما أحبطت قوات الجيش اليمني تسللا للمليشيا الانقلابية في تعز.
وذكرت ألوية العمالقة، في بيان صحفي، أن مواقعها في منطقة "الفازة" بمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة تعرضت لهجوم مكثف من قبل الانقلابيين.
ووفقا للبيان، فقد تمكنت قوات العمالقة من التصدي للهجوم المباغت الذي شنته المليشيا الحوثية بعدد من القذائف والأسلحة المتوسطة والخفيفة.
وأشار البيان إلى اندلاع مواجهات عنيفة بعد قيام مجاميع تابعة لمليشيا الحوثي بقصف مواقع العمالقة بقذائف مدفعية الهاون وقذائف بي 10، ومحاولة التسلل إلى المواقع بمنطقة الفازة، حيث تم التصدي لها وتكبيدها قتلى وجرحى.
وفي محافظة تعز، جنوبي غرب البلاد، أحبطت قوات الجيش اليمني، في الساعات الأولى من فجر الجمعة، هجوما لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، غربي المدينة.
وقال الجيش اليمني إنه أحبط هجوما على قوات منطقتي "الأكمة العليا" و"حذران" غربي المدينة، بعد مواجهات، انتهت بفرار عناصر المليشيا بعد مقتل وإصابة عدد منهم.
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