شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع المهنيين: لا لمجلس عسكري .. نعم لحكومة مدنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم) رد تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات سريعا على عزل الجيش البشير، مؤكدا رفضه بشدة لما جاء في البيان العسكري، ودعا التجمع المحتجين لمواصلة الاعتصام. وأضاف «ندعو الثوار لمواصلة الاعتصام، واصفا بيان ابن عوف بأنه استنساخ جديد لنظام الإنقاذ.. نرفض البيان بصورة كاملة». ورفض التجمع أي حديث عن تشكيل مجلس عسكري لإدارة المرحلة الانتقالية، وشدد في بيان أصدره أمس على ضرورة تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية وطنية بناءً على ما توافقت عليه الجماهير في إعلان الحرية والتغيير. ودعا إلى الحفاظ على سلمية المظاهرات، مؤكدا أن الاعتصام مستمر حتى تحقيق أهداف الثورة المعلنة تفصيلاً في إعلان الحرية والتغيير. وطالب الشعب السوداني خصوصا المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للأركان بضبط النفس والتحلي بالحكمة والعقل وعدم التفلت أو الاعتداء على أي ممتلكات حكومية أو شخصية. وأعلن أن «الجميع سيخضع للمحاكمة وفقاً للقانون»، في إشارة إلى بعض رجالات الحزب الحاكم. فيما أعلن رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض، عمر الدقير رفضه بيان الجيش ومطالبة المحتجين بمواصلة الاعتصامات في الشوارع حتى تحقيق المطالب المشروعة للثورة.

رد تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات سريعا على عزل الجيش البشير، مؤكدا رفضه بشدة لما جاء في البيان العسكري، ودعا التجمع المحتجين لمواصلة الاعتصام. وأضاف «ندعو الثوار لمواصلة الاعتصام، واصفا بيان ابن عوف بأنه استنساخ جديد لنظام الإنقاذ.. نرفض البيان بصورة كاملة». ورفض التجمع أي حديث عن تشكيل مجلس عسكري لإدارة المرحلة الانتقالية، وشدد في بيان أصدره أمس على ضرورة تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية وطنية بناءً على ما توافقت عليه الجماهير في إعلان الحرية والتغيير. ودعا إلى الحفاظ على سلمية المظاهرات، مؤكدا أن الاعتصام مستمر حتى تحقيق أهداف الثورة المعلنة تفصيلاً في إعلان الحرية والتغيير. وطالب الشعب السوداني خصوصا المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للأركان بضبط النفس والتحلي بالحكمة والعقل وعدم التفلت أو الاعتداء على أي ممتلكات حكومية أو شخصية. وأعلن أن «الجميع سيخضع للمحاكمة وفقاً للقانون»، في إشارة إلى بعض رجالات الحزب الحاكم. فيما أعلن رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض، عمر الدقير رفضه بيان الجيش ومطالبة المحتجين بمواصلة الاعتصامات في الشوارع حتى تحقيق المطالب المشروعة للثورة.

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