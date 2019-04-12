شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة لمجلس الأمن اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (نيويورك) طلبت الولايات المتحدة و5 دول أوروبية أمس (الخميس) عقد جلسة مغلقة خاصة لمجلس الأمن الدولي حول السودان. وتوقع دبلوماسيون أن يلبي مجلس الأمن الطلب الذي قدّمته كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وبولندا بعقد الجلسة اليوم (الجمعة). فيما أعرب الكرملين قبيل بيان الجيش السوداني، عن أمله في عودة سريعة للهدوء والنظام الدستوري في السودان. وقال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف للصحفيين: «نحن نتابع الوضع عن كثب ونأمل ألا يكون هناك تصعيد للوضع يمكن أن يؤدي إلى سقوط قتلى بين السكان المدنيين». وأضاف «نأمل عودة الوضع بشكل سريع جداً إلى النظام الدستوري»، واصفاً الأحداث بأنها «شأن داخلي للسودان، يجب أن يعالجه السودانيون بأنفسهم».

طلبت الولايات المتحدة و5 دول أوروبية أمس (الخميس) عقد جلسة مغلقة خاصة لمجلس الأمن الدولي حول السودان. وتوقع دبلوماسيون أن يلبي مجلس الأمن الطلب الذي قدّمته كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وبولندا بعقد الجلسة اليوم (الجمعة). فيما أعرب الكرملين قبيل بيان الجيش السوداني، عن أمله في عودة سريعة للهدوء والنظام الدستوري في السودان. وقال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف للصحفيين: «نحن نتابع الوضع عن كثب ونأمل ألا يكون هناك تصعيد للوضع يمكن أن يؤدي إلى سقوط قتلى بين السكان المدنيين». وأضاف «نأمل عودة الوضع بشكل سريع جداً إلى النظام الدستوري»، واصفاً الأحداث بأنها «شأن داخلي للسودان، يجب أن يعالجه السودانيون بأنفسهم».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جلسة خاصة لمجلس الأمن اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.