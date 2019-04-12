شكرا لقرائتكم خبر عن إخوان السودان.. تاريخ من الفساد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) @okaz_policy - 1949: ظهور أول فرع لجماعة الإخوان بقيادة جمال الدين السنهوري - 1954: -أقيم مؤتمر عام لتوحيد المجموعات الإخوانية - التصويت على إنشاء منظمة موحدة تتبنى أفكار حسن البنا مؤسس الجماعة - وقع أول انشقاق للرافضين للاسم بقيادة أبابكر كرار - 1968: تشكلت جبهة الميثاق الإسلامي لخوض الانتخابات وضمت الإخوان المسلمين - 1969: انتخاب حسن الترابي أمينا عاما لجماعة الإخوان المسلمين، وحدوث انشقاقات - 1976: محاولة عسكرية انقلابية ضد الرئيس جعفر النميري، شارك فيه الإخوان المسلمون - 1977: - عقد النميري مصالحة وطنية - دخلت الأحزاب التي ساهمت في الانقلاب في الحكم Advertisements - قام الترابي بحل تنظيم الإخوان المسلمين، فيما تمسكت جماعة أخرى بالاسم والتوجه بقيادة صادق عبدالماجد الذي يشغل اليوم منصب المراقب العام للجماعة - لم تلتحق جماعة الإخوان بالمصالحة الوطنية - 1986: - شكل حسن الترابي الجبهة الإسلامية القومية، وهو مسمى آخر لجماعة الإخوان - تمكنت الجبهة من التغلغل في أجهزة وهيئات ومؤسسات الدولة ـ 1991: - انشقاقات في جماعة الإخوان المسلمين مع انتخاب سليمان أبو نارو رئيسا للجماعة - قامت جماعة أبو نارو بتغيير اسمها إلى جماعة الاعتصام بالكتاب والسنة ـ 1994: - تمكنت الجبهة الإسلامية المتفرعة عن الإخوان بقيادة عمر البشير من السيطرة على السلطة - قاد البشير ما أسماه «ثورة الإنقاذ» التي جاءت بالإخوان إلى الحكم - تم تغيير اسم «ثورة الإنقاذ» إلى حزب المؤتمر الوطني - تعرض حسن الترابي للسجن على يد البشير - 1999: - شكل الترابي حزب المؤتمر الشعبي المعارض بعد صراع مع البشير



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