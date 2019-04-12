شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم) أعلن جهاز الأمن والمخابرات إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في كل أنحاء البلاد، فيما هاجم متظاهرون مركزاً لجهاز الأمن والمخابرات السوداني النافذ في مدينة كسلا في شرق السودان، بحسب ما ذكر شهود عيان أمس، مؤكدين أن ذلك حدث بعد رفض القائمين على المركز الإفراج عن محتجزين. كما هاجم آخرون مقراً للجهاز في مدينة بورتسودان في الشرق أيضاً. وقال شاهد في كسلا، إن محتجين اقتحموا المبنى ونهبوا التجهيزات فيه.

أعلن جهاز الأمن والمخابرات إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في كل أنحاء البلاد، فيما هاجم متظاهرون مركزاً لجهاز الأمن والمخابرات السوداني النافذ في مدينة كسلا في شرق السودان، بحسب ما ذكر شهود عيان أمس، مؤكدين أن ذلك حدث بعد رفض القائمين على المركز الإفراج عن محتجزين. كما هاجم آخرون مقراً للجهاز في مدينة بورتسودان في الشرق أيضاً. وقال شاهد في كسلا، إن محتجين اقتحموا المبنى ونهبوا التجهيزات فيه.

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