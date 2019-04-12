شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 100 مقرب من البشير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخرطوم) أعلنت مصادر سودانية اعتقال أكثر من 100 شخصية مقربة من الرئيس المعزول عمر البشير. وبحسب المصادر تم اعتقال رئيس الحكومة محمد طاهر أيلا، ووزير الدفاع السابق عبدالرحيم محمد حسين، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون، والنائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد طه، وبكري حسن صالح النائب الأول السابق. وقالت المصادر إنه تم اقتحام منزل مساعد رئيس الجمهورية عوض الجاز، وأغلق مطار الخرطوم أمام الملاحة الجوية. وأكدت المصادر دخول مجموعة من ضباط الجيش مبنى الإذاعة والتلفزيون وطلبهم ضم جميع الموجات.

أعلنت مصادر سودانية اعتقال أكثر من 100 شخصية مقربة من الرئيس المعزول عمر البشير. وبحسب المصادر تم اعتقال رئيس الحكومة محمد طاهر أيلا، ووزير الدفاع السابق عبدالرحيم محمد حسين، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون، والنائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد طه، وبكري حسن صالح النائب الأول السابق. وقالت المصادر إنه تم اقتحام منزل مساعد رئيس الجمهورية عوض الجاز، وأغلق مطار الخرطوم أمام الملاحة الجوية. وأكدت المصادر دخول مجموعة من ضباط الجيش مبنى الإذاعة والتلفزيون وطلبهم ضم جميع الموجات.

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