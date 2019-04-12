شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدعم خيارات الشعب السوداني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

أكدت القاهرة دعمها الكامل لخيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده وما سيتوافق حوله الشعب السوداني في تلك المرحلة المهمة، استنادا إلى موقفها الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان وقراره الوطني.

وأعربت الحكومة المصرية في بيان أصدرته وزارة خارجيتها أمس (الخميس) عن ثقتها الكاملة في قدرة الشعب السوداني وجيشه الوطني على تجاوز تلك المرحلة الحاسمة وتحدياتها بما يصبو إليه من آمال وطموحات في سعيه نحو الاستقرار والرخاء والتنمية، مؤكدة عزمها الثابت على الحفاظ على الروابط الراسخة، وما يحقق مصالح الدولتين، داعية المجتمع الدولي إلى دعم خيارات الشعب السوداني وما سيتم التوافق عليه في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة. وناشدت مصر الدول الشقيقة والصديقة مساندة السودان ومساعدته على تحقيق الانتقال السلمي نحو مستقبل أفضل بما يحقق الطموحات المشروعة لشعبه.