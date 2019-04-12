شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تحرم مليوني طفل من التعليم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اتهم وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور عبدالله لملس أمس (الخميس) المليشيا الحوثية بالوقوف وراء حرمان أكثر من مليوني طفل يمني التعليم في المدارس جراء تدميرها لها، مؤكداً، في المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي اختتم فعالياته أمس وتنظمه الأمم المتحدة في العاصمة اللبنانية بيروت، حرص الحكومة على استقرار العملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة.

وحذر الوزير اليمني من عواقب التسرب المدرسي وانقطاع الأطفال عن التعليم، وخطورة ما تقوم به المليشيا الحوثية والجماعات الإرهابية في استقطاب الأطفال وتجنيدهم وتأثير ذلك على التنمية المستقبلية، لافتاً إلى أن الوزارة مستمرة في تسليم مرتبات أكثر من 150 ألف معلم ومعلمة، متهماً مليشيا الانقلاب برفض توريد الإيرادات إلى البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، وتنصلها من دفع مرتبات المعلمين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

من جانبه، دعا المدير الإقليمي لمنظمة اليونسكو الدكتور حمد الهمامي إلى تكثيف الجهود الداعمة للعملية التعليمية في اليمن، مشيدا بجهود وزارة التربية والتعليم، وتعاونها مع منظمة اليونسكو في سبيل تأمين بيئة تعليمية مناسبة تلبي احتياجات الطلاب والمعلمين.