ترمب ومون يناقشان احتمال عقد "لقاءات جديدة" مع زعيم كوريا الشمالية

اسماء السيد - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس إنه سيناقش احتمال عقد مزيد من اللقاءات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون وذلك اثناء استقباله رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-ان في البيت الأبيض.

وصرح ترمب أنه سيناقش مع مون "احتمال عقد مزيد من اللقاءات" مع زعيم كوريا الشمالية بعد القمة الفاشلة بينهما في فيتنام في شباط/فبراير