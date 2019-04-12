ترمب ومون يناقشان احتمال عقد "لقاءات جديدة" مع زعيم كوريا الشمالية

اسماء السيد - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس إنه سيناقش احتمال عقد مزيد من اللقاءات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون وذلك اثناء استقباله رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-ان في البيت الأبيض.
وصرح ترمب أنه سيناقش مع مون "احتمال عقد مزيد من اللقاءات" مع زعيم كوريا الشمالية بعد القمة الفاشلة بينهما في فيتنام في شباط/فبراير
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