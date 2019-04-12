شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذة علم اجتماع: الزيادة السكانية تؤثر على الاقتصاد.. ونحتاج تشريعات قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس: "إننا نحتاج إلى تشريعات قوية خلال الأيام المقبلة حول الأزمة السكانية فى مصر، وذلك بعد الكثافات الكبيرة التى تشهدها مصر فى السكان، وهذا يؤدى إلى مشكلات كبيرة فى الدولة"، مؤكدة أن التوعية لوحدها أصبحت لا تكفى ولا يأخذ بها.

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وأضافت أستاذة علم الاجتماع جامعة عين شمس، لـ"الخليج 365"، أن وجود تشريعات وقوانين قوية ستساعد بشكل كبير على مواجهة الأزمة السكانية، موضحة أن الفترة الحالية تحتاج العمل على هذا الملف، وذلك لما تواجهه البلاد من أزمة سكانية كبيرة، والأعداد فى تزايد مستمر، وهذا يؤثر على النجاحات الاقتصادية التى تقام فى الدولة، لافتة إلى أن الفترة الحالية تحتاج إلى العمل لحل هذه الأزمة ومواجهتها بشكل مستمر.

كان الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير ”الخليج 365”، أكد أن "عدد سكان مصر يرتفع إلى 98.5 مليون نسمة بزيادة تتجاوز 500 ألف مولود خلال 4 أشهر، إذا استمرت الزيادة بهذه المعدلات سنكون أمام كارثة"، مضيفًا "نحن نزيد بمقدار عدد سكان دولة كل يوم ونضغط على موارد البلد ونسابق معدلات النمو.. نحتاج لقرارات وتشريعات لضبط النمو السكانى طالما لم تفلح التوعية".