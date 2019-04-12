شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة البرلمان" تعقد جلسات استماع حول منظومة الحج وسياحة السيارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، جلسة استماع يوم الأحد المقبل، عن سياحة السيارات عبر المنافذ البحرية والبرية المصرية وتنمية موانئ الغردقة – شرم الشيخ- طابا- نويبع.
كما يشهد اجتماع اللجنة، استعراض نتائج الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة إلى محافظة جنوب سيناء فى الفترة من 27/3/2019 وحتى 31/3/2019، للوقوف على المعوقات والسلبيات التى تواجه العمل السياحى والمستثمرين السياحيين بمنطقة طابا- نويبع.
وتعقد لجنة السياحة والطيران المدنى جلستى استطلاع ومواجهة لمناقشة منظومة الحج، وذلك يوم الاثنين القادم.
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