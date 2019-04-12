دكتور بالأزهر يعلق على واقعة خلع طالب بنطلونه أمام زملائه في المحاضرة

محمد شحتة



علق الدكتور إمام رمضان إمام، أستاذ العقيدة بكلية التربية بجامعة الأزهر، على واقعة خلع طالب بنطلونه أمام زملائه الطلاب أثناء المحاضرة والذي ظهر في الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتسبب في وقفه وإحالته للتحقيق.

وقال إمام في تصريح على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه كان يشرح للطلاب محاضرة للعقيدة بعنوان "الإسلام والإيمان والإحسان" منها أنه تعود مع أبنائه الطلاب أن يشرح لهم الدروس بطريقة عملية تمثيلا على أرض الواقع، فقال في محاضرة ألقاها لهم يوم الثلاثاء الماضي "من يقبل النجاح فى

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