«الصحة» تحذر من 5 مستحضرات طبية وتأمر الصيدليات بسحبها فورا

ريهام سعيد حذرت وزارة الصحة من خلال الإدارة المركزية للشئون الصيدلية من عدد من الأدوية والمستلزمات الطبية مغشوشة بالسوق ومجهولة المصدر خلال مارس وأبريل 2019. والأدوية التي حذرت منها الصحة هي: أولا: عقار بيبزول ٤٠ مجم (Pepzol 40 mg) ويحمل تشغيلة رقم 337 وتاريخ إنتاج 7/2018 وتاريخ انتهاء 7/2021 ويستخدم العقار في علاج الحموضة وقرحة المعدة. ثانيا: مستحضر NEW- FLOTAN Inhaled Anaesthetic Liquid من إنتاج شركة القاهرة للمستحضرات الدوائية ويستخدم كمخدر موضعي عن طريق الاستنشاق. ثالثا: مستحضر "Factor 8 Y vial" تركيز 500 IU تشغيلة رقم FHB16087 بتاريخ انتهاء...

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