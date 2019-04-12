مشاجرة بالأسلحة النارية في قنا.. مصرع شخص وإصابة 18

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية بنجع أبوفاطمة في قرية السليمات، التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، بين عائلتي "الفواطم و"الخلابصة" ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 18 آخرين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الاشتباكات.

كانت الأجهزة الامنية بمركز أبوتشت، تلقت إخطارا بإصابة محمود طه فؤاد 25 سنة، محمود منصور 29 سنة، حسين طه وزيري 21 سنة، محمود مجدي أبوالحمد 30 سنة، عبدالعاطف أحمد محمد وإبراهيم 53 سنة، وجميعهم مقيمين فرشوط، ووفاة أحمد أبوالوفا محمد 40سنة، وإصابة 8 آخرين وجار نقلهم إلى مستشفى أبوتشت المركزي.

وانتقلت القوات إلى موقع الحادث وفرضت كردونًا أمنيًا حول موقع الاشتباكات لوقف إطلاق النار المتبادل بين العائلتين وفرض السيطرة.