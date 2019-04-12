"اللي مش هيقلع هسقطه".. أستاذ عقيدة يجبر الطلاب على خلع البنطلونات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تداول طلاب بكلية التربية للبنين بجامعة الأزهر في القاهرة، فيديو لأستاذ بالكلية يدعى "إمام. ر"، أجبر فيه بعض الطلاب على خلع "البناطيل" الخاصة بهم.

وعلق طلاب على الفيديو، قائلين: "أول حاجة قالها لما دخل المدرج، مين صايع يطلع يعمل دور على المنصة، فواحد بس اللي قال أنا، فطلعوا وقال الدكتور اقلع البنطلون ولو مقلعتش هاتشيل المادة"، مضيفين: "الطالب رفض يقلع، الدكتور قال لو في راجل يطلع يقلع، واحد قال أنا جابو وطلعو مع التاني، وحلف عليهم أنهم يقلعوا البنطلون، وبعد كده كان عاوزهم يقلعوا الملابس الداخلية".

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وقال الدكتور خلال الفيديو: "اللي مش هيقلع أقسم بالله هسقطه في العقيدة".

من جانبه، قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، في تصريح مقتضب لمصراوي، إنه تم إيقاف الأستاذ بكلية التربية صاحب الواقعة عن العمل، وإحالته للتحقيق.