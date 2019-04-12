محافظ قنا يشهد تكريم الطلاب المتفوقين بمدرسة الراهبات الفرنسيسكان

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - (أ ش أ):

شهد محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان حفل تكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين بمدرسة الراهبات الفرنسيسكان بمدينة قنا والذي نظمته ادارة المدرسة بحضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم ورضا رسلان مدير ادارة قنا التعليمية وكاترين ثروت مديرة المدرسة ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين الاسلامي والمسيحي وعدد كبير من أهالي الطلاب.

وهنأ المحافظ الطلاب المتفوقين ، ووجه لهم الشكر على ما بذلوه من جهد وعطاء طوال العام الدراسي الذي كان نتاجه هذا اليوم يوم الحصاد والتكريم ، مشيدًا بدور القائمين على العملية التعليمية والمعلمين بالمحافظة ، كما شكر اُسر الطلاب المتفوقين أصحاب الدور الأكبر في هذا النجاح من خلال توفير بيئة ملائمة ومناسبة للتفوق والتميز لأبنائهم ، وحث ، في كلمته ، الطلاب على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد ، لافتا إلى أن التعليم الجيد هو بوابة مصر للعبور إلى مستقبل مشرق ومزدهر.

من جانبها ، أعربت كاترين ثروت عن خالص شكرها وتقديرها لمحافظ قنا لدعمه ورعايته العملية التعليمية وحضوره ومشاركته في احتفال المدرسة لتكريم أبنائها المتفوقين ، كما قدمت الشكر لأولياء الأمور على متابعتهم الجيدة لأبنائهم والذين كان لهم الدور الأكبر في تفوقهم.