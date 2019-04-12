رئيس سلوفاكيا يرفض مشروع قانون يحظر غناء الأناشيد الوطنية الأجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - براتيسلافا - (أ ش أ):

أعلن مكتب رئيس سلوفاكيا ، آندريه كيسكا ، في بيان أمس الخميس ، رفض الرئيس التصويت لصالح مشروع قانون مثير للجدل ينص على حظر الأناشيد الوطنية الأجنبية في البلاد.

وأوضحت شبكة "فرانس 24" الإخبارية باللغة الإنجليزية أن كيسكا اعتبر التشريع "متعارضاً مع حكم القانون" ، لذا فإنه استخدم حق النقض ضده.

وأشارت الشبكة إلى أن المشرعين في سلوفاكيا، الذين قالوا إنهم صوتوا لصالح التشريع بالخطأ في مارس الماضي ، طلبوا في وقت لاحق من الرئيس كيسكا استخدام حق النقض ضده.

وبعد رفض رئيس سلوفاكيا لمشروع القانون، الذي يفرض حوالي 7850 دولار غرامة على غناء النشيد الوطني الأجنبي باستثناء ما يتم في حضور وفد رسمي أجنبي ، سيعود إلى البرلمان للتصويت عليه مرة أخرى.​