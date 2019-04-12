موريتانيا.. تحالف المعارضة يطالب بمراقبين دوليين للانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - نواكشوط - (د ب أ):
طالب تحالف المعارضة الانتخابي في موريتانيا، الذي يضم أهم قوى المعارضة في البلاد، بحضور مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو القادم وإشراك التحالف في اللجنة المستقلة للانتخابات مناصفة مع الأغلبية الرئاسية .
وقال ممثلون للتحالف في مهرجان جماهيري عقد مساء الخميس في نواكشوط إن إشراف المراقبين الدوليين واشراك المعارضة في إدارة المسار الانتخابي وإعادة تشكيل لجنة الانتخابات مناصفة وتعيين مديرين جدد لوسائل الإعلام الرسمية والكف عن التعيينات السياسية بمجلس الوزراء من بين شروط مطمئنة على شفافية ونزاهة الاقتراع وضمان شروط الحياد.
وذكر التحالف الانتخابي أنه مصمم "على أن تكون انتخابات 2019 موعدا لتناوب ديمقراطي حقيقي على السلطة كما هو نص وروح مواد التناوب المحصنة في الدستور".
وتستعد موريتانيا لتنظيم انتخابات رئاسية تعددية. وأعلن خمسة مرشحين حتى الآن مشاركتهم في الانتخابات أربعة منهم يمثلون المعارضة.
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