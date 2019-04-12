الحرائق التهمت 841 هكتارا من المساحات الغابوية سنة 2018

أفادت حصيلة قدمها المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية الغابوية، اليوم الخميس بالرباط، بأن المساحة الغابوية الإجمالية التي التهمتها الحرائق سنة 2018 بلغت 841 هكتارا بما مجموعه 343 حريقا.

ومقارنة مع الإحصاءات المسجلة خلال الفترة 1999-2008 مع تلك الخاصة بالفترة 2009-2018، يظهر أن معدل المساحات التي تلتهمها الحرائق انخفضت بنسبة 13 بالمائة ( من 3372 إلى 2928 هكتارا في السنة)، فيما انخفض متوسط المساحة التي يجتاحها الحريق الواحد بنسبة 31 في المائة ( من 8 إلى 5,5 هكتار للحريق الواحد).

وأكد المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي، أنه من حيث متوسط المساحة التي تجتاحها النيران مع كل حريق، فإن المغرب يوجد في وضع جيد مقارنة ببلدان البحر الأبيض المتوسط والتي تسجل متوسطا يتجاوز 16 هكتارا عند كل حريق.

وأشار إلى أن عدد الحرائق ارتفع بنسبة 20 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية وأن أكثر من 62 في المائة من هذه المساحات المحروقة عبارة عن مساحات مغطاة بأعشاب ثانوية ونباتات موسمية.