السودانيون يواصلون الاعتصام رغم سريان حظر التجوال

واصل المتظاهرون السودانيون، فجر الجمعة، اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم، رغم بدء سريان حظر التجول الذي فرضه الجيش.

ونقل شهود عيان، لـ"العين الإخبارية"، أن المحتجين يواصلون اعتصامهم أمام القيادة العامة للجيش رغم حظر التجوال، المحدد من الساعة العاشرة مساء إلى الرابعة صباحاً بتوقيت السودان.

وبدا المعتصمون أكثر إصراراً من أي وقت مضى في مواصلة حراكهم السلمي، وعدم مغادرة مقر القيادة العامة للجيش قبل تنحي آخر عنصر من نظام الحركة الإسلامية السياسية الحاكمة، وفق الشهود.



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وأعلن وزير الدفاع الفريق عوض بن عوف بصفته رئيساً للجنة الأمنية العليا، مساء الخميس، عزل الرئيس عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين.

وأكد، في بيان تلاه عبر تلفزيون السودان، أن اللجنة الأمنية العليا برئاسته قررت تغيير النظام بالكامل، وإقامة فترة انتقالية لمدة عامين يحكم خلالها المجلس العسكري، وتابع قائلا "سيتم إجراء انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية، وسنحرص على علاقات دولية متوازنة تراعي مصالح السودان، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى"، وشدد على أن الفترة الانتقالية ستلتزم بصون كرامة وحقوق الإنسان، ومراعاة حقوق دول الجوار.



ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يشهد السودان مظاهرات متواصلة ضد للحكومة، اندلعت في بدايتها بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، قبل أن تتطور لاحقا إلى احتجاجات تطالب برحيل البشير الذي حكم البلاد منذ 30 عاما.