وزارة الدفاع السودانية تؤجل إعلان أعضاء المجلس العسكري الانتقالي

أعلنت اللجنة السياسية العسكرية السودانية المكلفة من قبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي، فجر الجمعة، تأجيل إعلان أسماء أعضاء المجلس العسكري الانتقالي لإجراء مزيد من التشاور.

وأكدت اللجنة، في بيان صحفي، أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا في العاشرة صباحا لكل وسائل الإعلام المحلية والعالمية بمبنى وزارة الدفاع، كما سيتم عقد لقاء جامع مع القوى السياسية عند الساعة الثالثة بعد الظهر.



ويواصل المتظاهرون اعتصامهم أمام مبنى وزارة الدفاع، رغم بدء سريان حظر التجوال.

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وأعلن وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف، أمس الخميس، عزل الرئيس عمر البشير وتشكيل مجلس عسكري انتقالي للحكم لمدة عامين.





وأضاف بن عوف، في خطاب متلفز للشعب، أنه تم اقتلاع نظام عمر البشير واعتقاله في مكان آمن (لم يحدد).

كما أشار إلى وقف العمل بالدستور، وإعلان حالة الطوارئ، وفرض حظر تجوال بالبلاد لمدة شهر.