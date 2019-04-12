لجنة الانتخابات الإسرائيلية تؤكد فوز نتنياهو بولاية خامسة

أكدت لجنة الانتخابات للكيان الصهيوني، مساء الخميس، أن بنيامين نتنياهو زعيم حزبه الليكود اليميني، فاز بولاية

خامسة في رئاسة حكومة بلاده، بعد فرز جميع الأصوات.

وفاز حزب الليكود بـ 36 مقعدا من أصل 120 مقعدا في البرلمان ، بينما فاز حزب "أزرق أبيض" المعارض بقيادة بيني جانتس بـ 35 مقعدا.

ولم يفز كل من وزير التعليم نفتالي بينيت، ووزيرة العدل أيليت شاكيد، بأي مقاعد مع حزبهما "اليمين الجديد"، بعد أن فشل الحزب في الوصول للحد الأدنى من الأصوات البالغ 25ر3% .

ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج النهائية في 17 نيسان/أبريل، وفقا للجنة الانتخابات.

وحل حزب شاس الأرثوذكسي المتشدد، كثالث أكبر الأحزاب في الكنيست بثمانية مقاعد، في حين خسر حزب التوراة اليهودي المتحد مقعدا واحدا لكنه عاد إلى البرلمان بسبعة مقاعد.

وحصل كل من حزب العمل وحزب تل حداش العربي على ستة مقاعد، بينما فاز حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف بزعامة وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان وحلف اليمين المتحد بخمسة مقاعد لكل منهما.

وفاز كل من حزب كولانو (كلنا) الذي يتزعمه وزير المالية موشيه كحلون وحزب ميريز اليساري وحزب القائمة المشتركة العربي بأربعة مقاعد لكل حزب.

وبدعم من شركاء ائتلافيين، يمكن لنتنياهو، الذي انتخب رئيسا للوزراء لأول مرة عام 2009 ، أن يتوقع الاعتماد على أغلبية 65 مقعدا.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت يوم الخميس أنه لا تزال هناك مشكلات فنية في عملية فرز الأصوات، مما دعا الأحزاب اليمينية إلى المطالبة بإعادة الفرز.