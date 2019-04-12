شكرا لقرائتكم خبر عن "أفريقية البرلمان" : ما يحدث فى السودان شأن داخلى والشعب سيد قراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن مايحدث في دولة السودان الشقيقة شأن داخلى، والسودانيون وحدهم دون غيرهم أصحاب القرار في تحديد مصيرهم.

وتابع رئيس لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، فى بيان له اليوم، قائلا: "ستظل مصر سنداً ودعماً للأشقاء في السودان وصولاً إلي تحقيق ما يصبو إليه الشعب السوداني من استقرار ورخاء".

وكانت وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانا اليوم، قالت فيه إن مصر تتابع عن كثب وببالغ الاهتمام التطورات الجارية والمتسارعة التي يمر بها السودان الشقيق في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه الحديث، وتؤكد في هذا الإطار دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السوداني الشقيق وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده وما سيتوافق حوله الشعب السوداني في تلك المرحلة الهامة، استناداً إلي موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان وقراره الوطني".

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