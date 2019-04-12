شكرا لقرائتكم خبر عن "الوفد" ينظم فعاليات جماهيرية لحث المواطنين على المشاركة بالتعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد، والمتحدث الرسمى باسم الحزب، أن الحزب سيقود سلسلة مؤتمرات وفعاليات مختلفة خلال الأيام المقبلة للتأكيد على دعم التعديلات الدستورية، وحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء، وذلك بعدما أعلن الحزب رسميًا بكافة هيئاته دعمه للتعديلات الدستورية موافقة مطلقة.

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وأضاف المتحدث باسم الوفد، أن هذه الفعاليات ستبدأ من اليوم الجمعة، والتى ستنطلق بمؤتمر جماهيرى كبير فى محافظة بورسعيد يحضره قيادات الوفد، وعلى رأسهم النائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان ونائب رئيس حزب الوفد، وآخرين، يليه مؤتمر فى محافظة القليوبية يوم 19 أبريل الجارى، ويحضره قيادات الحزب وعلى رأسهم المستشار بهاء أبو شقة، وكذلك مؤتمر جماهيرى كبير فى محافظة الجيزة، بجانب الحملات التثقيفية الأخرى للحزب بالمحافظات والتى توضح للمواطنين أهمية التعديلات الدستورية فى الوقت الحالى.

كان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أعلن موافقة مؤسسات الحزب على التعديلات الدستورية المقترحة بنسبة 93.5%، مؤكدًا موافقة الهيئة العليا بالأغلبية المطلقة؛ استنادًا إلى إرادة الهيئة الوفدية، وموافقة الهيئة البرلمانية للحزب على التعديلات بشبه إجماع.