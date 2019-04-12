شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان تناقش قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اجتماعًا يوم الاثنين المقبل، لمناقشة قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويتناول اجتماع لجنة العلاقات الخارجية مناقشة مستجدات قضية الهجرة غير الشرعية ودور اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية دولياً ووطنياً، وذلك بحضور بحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة التنسيقية.
وتستمع اللجنة خلال الاجتماع إلى رئيس اللجنة التنسيقية حول الإجراءات المتخذة بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية خلال الفترة الماضية وحاليا.
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