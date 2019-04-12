شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطرى يطالب بمحاكمة تميم بن حمد ووالده بسبب جرائمهم ضد الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المعارض القطرى، جابر الكحلة المرى، بمحاكمة أمير قطر تميم بن حمد، ووالده أمير قطر السابق حمد بن خليفة، بتهمة ممارسة الانتهاكات ضد الشعب القطرى.

وقال المعارض القطرى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "تميم يجلب لقطر عاراً جديداً..صبراً يا وطني فالفرج قريب بإذن الله، كاشفا عن إقدام تنظيم الحمدين على إعطاء الجنسية لـ 400 حوثى يمنى خلال الفترة الماضية".

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وتابع جابر الكحلة المرى: "يجب محاكمة حمد بن خليفة و تميم ، الأول ارتكب الجريمة و الثاني منع عودة حقوق جزء من الشعب القطري طوال 6 سنوات من حكمه ، و ملاحقة كل من شارك في الجريمة ، تطبيق العادلة مطلب مشروع".