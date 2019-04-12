محمد شحتة
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لأستاذ بكلية التربية بجامعة الأزهر أصر على خلع طالبين في المحاضرة لملابسهما بشكل غير لائق بالعملية التعليمية، وهددهما برسوبهما لو لم يستجيبا لأوامره.
وقرر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، على الفور بعد إبلاغه بالواقعة من عميد الكلية الدكتور حشمت عبد الحكم، إيقاف الأستاذ عن العمل وتحويله إلى التحقيق العاجل.
كانت هذه تفاصيل خبر وقف أستاذ بالأزهر عن العمل وإحالته للتحقيق بسبب تصرف غير لائق مع طلابه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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