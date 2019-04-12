بعد 5 سنوات من طلب الرئيس.. الكنائس تتفق على قانون موحد للأحوال الشخصية

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عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعا مع الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك، والقس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط.



وقال الأب هاني باخوم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية، إن الاجتماع حضره الممثلون القانونيين لكافة الطوائف المسيحية فضلا عن الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، مشيرا إلى الاتفاق خلال الاجتماع على التفاصيل النهائية لمشروع القانون، لافتا إلى أن مشروع...