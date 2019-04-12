خارجية قطر الجهات الفاعلة بالسودان إلى الحوار وإعلاء المصلحة الوطنية العليا

دعت ​وزارة الخارجية القطرية​، تعليقًا على الأحداث الأخيرة على الساحة ​السودان​ية، جميع الجهات الفاعلة في السودان، إلى "إعلاء المصلحة الوطنية العليا وتحقيق تطلّعات الشعب السوداني ومطالبه العادلة في الحرية والعدالة".

ودعت أيضًا في بيان، إلى "حقن دماء المواطنين السودانيين واتباع الوسائل السلمية والحوار البناء سبيلاً لإدارة العملية السياسية"، مؤكّدةً ثقتها في "قدرة الشعب السوداني الشقيق على تجاوز هذه المرحلة المفصلية من تاريخ وطنهم لبناء سودان مستقرّ ومزدهر تحيا فيه الأجيال القادمة برفاه وسلام ، كما دعت جميع القوى الإقليمية والدولية إلى دعم وحدة وتماسك السودان".

وأوضحت الوزارة "أنّها بقيت خلال الفترة الماضية تتابع عن كثب ​الحراك الشعبي​ والتطوّرات في السودان ، بدافع الحرص على سلامة الشعب السوداني الشقيق وعلى أمن واستقرار السودان".