أفادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية أن "مجموعة مسلحة موالية ل​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية أعلنت عن أسر العشرات من قوات المشير ​خليفة حفتر​ التي تشن هجوما على ​طرابلس​".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوات موالية لحكومة الوفاق الليبية تقول إنها أسرت العشرات من قوات حفتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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