اشارت مصادر متابعة لصحيفة "الأنباء" الكويتية الى ان " تلويح رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ بالخوف من الحالة اليونانية لا يعني ان الوضع ال​لبنان​ي وصل الى هذا المستوى من العجز المادي، انما ضمن اهدافه تحفيز دول ​مؤتمر سيدر​ و​الدول العربية​ المعنية بدعم لبنان على التحرك بعدما تم ​تشكيل الحكومة​ والعمل على اقرار ​الموازنة​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للأنباء: تلويح الحريري بالخوف من الحالة اليونانية هدفه التحفيز على دعم لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.