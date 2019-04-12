أبرز التصريحات في 24 ساعة.. البشير تحت الإقامة الجبرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أعلن وزير الدفاع السوداني الإطاحة بالنظام الحاكم وتعطيل الدستور، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعرف شيئا عن ويكيليكس ولا عن اعتقال مؤسس الموقع جوليان أسانج، وأكد رئيس حزب الأمة القومي في السودان الصادق المهدي لقناة الحدث، أن الرئيس السوداني ومعه قيادات أخرى يقبعون الآن تحت الإقامة الجبرية.

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