لجنة أطباء السودان المركزية: 13 قتيلا في تظاهرات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم (د ب أ)

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل 13 شخصًا وسط المتظاهرين اليوم الخميس، بينهم اثنان لقيا حتفهما بمقر القيادة العامة للجيش السوداني وسط الخرطوم ، حيث يعتصم مئات الآلاف من المتظاهرين للمطالبة بحكومة انتقالية مدنية بعد استيلاء الجيش على السلطة.

وقالت لجنة الأطباء في بيان لها اليوم: إن "13 متظاهرا لقوا حتفهم برصاص القوات النظامية والمليشيات التابعة لحزب المؤتمر الوطني، بينهم ثمانية قتلى بمدينة زالنجي بولاية وسط دارفور، وقتيلان بمدينة ودمدني بولاية الجزيرة، بجانب قتيل بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل".

وأكدت اللجنة ارتفاع عدد القتلى خلال الأيام الستة الماضية إلى 35 قتيلا، بجانب مئات الجرحى، بينهم39 إصاباتهم خطيرة.