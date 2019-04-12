قيادي بحزب "البشير" لمصراوي: يجب محاكمة الرئيس المعزول ونؤيد الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد عطايا:

قال صلاح الدين عبد الله علي، عضو المجلس الوطني السوداني المنحل، والقيادي في حزب المؤتمر الوطني المنتمي له الرئيس المعزول عمر البشير، إن الجيش تدخل للإطاحة بالديكتاتورية، وإقامة انتخابات حرة نزيهة شرعية.

وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، في بيان متلفز اليوم الخميس، اقتلاع النظام ووضع البشير قيد الإقامة الجبرية، وتعطيل العمل بالدستور، وفرض حظر الطوارئ، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي.

ولفت القيادي في حزب المؤتمر الوطني، إلى أن البعض يسعى لاستغلال الثورات للتأثير على سمعة الجيش وهو أمر مرفوض، مؤكدًا أن تسلم المجلس العسكري لمقاليد السلطة سيضمن انتقال سلمي وديمقراطي، ويبعد عن السودان النزاعات القبلية.

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وأكد أن جميع الأحزاب سيكون لها دور في الانتخابات المقبلة، بما فيهم المؤتمر الوطني، مشددًا على ضرورة محاكمة المجرمين من الحزب المنتمي له، بما فيهم الرئيس المعزول عمر البشير.

وأضاف صلاح الدين عبد الله، أنه إذا قدم حزب المؤتمر الوطني نفسه بطريقة جديدة وشكل جديدة للشارع السوداني، سيتمكن من المشاركة في الحياة السياسية بشكل طبيعي، ومن ثم يترك الأمر للشعب حينها سواء اختياره لتمثيله في الحياة التشريعية أم لا، مؤكدًا أن اقصاء أي جماعة سيدمر البلد.

وأكد أنه سيشارك في الانتخابات المقبلة التي من المفترض عقدها بعد سنتين، وأن لا شيء يمنعه عن ذلك، لخدمة الشعب السوداني، مضيفًا: "لا أعلم ما إذا كنت سأترشح ضمن قائمة لحزب المؤتمر أم لا، نظرًا لتغير الأحداث بشكل سريع للغاية".