تحطم مركبة فضاء إسرائيلية أثناء هبوطها على سطح القمر

قال فريق الدعم إن مركبة الفضاء الإسرائيلية "بيريشيت" وصلت إلى القمر الخميس، لكن عملية الهبوط المرتقبة لها على سطحه باءت بالفشل.

وانتظرت إسرائيل بفارغ الصبر هبوط المركبة الإسرائيلية "بريشيت" إلى القمر،

مساء الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساء، إلا أن المركبة تحطمت قبل هبوطها على سطحه.

وذكر الفريق أن المركبة واجهت عددا من المشكلات الفنية

في المرحلة الأخيرة من الهبوط على سطح القمر.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قد أكد في وقت سابق أن "هذه خطوة مهمة للإنسانية وخطوة عملاقة لدولة إسرائيل. نحن الآن على خريطة القمر"، قبل أن يؤكد أن المركبة ستهبط على سطح القمر.