غديري أول المرشحين لانتخابات الرئاسة الجزائرية

محمد إبراهيم (الجزائر)

تواصلت التظاهرات المعارضة لتعيين عبد القادر بن صالح رئيساً مؤقتاً للجزائر أمس، رغم دعوته إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو المقبل، كموعد لانتهاء المرحلة الانتقالية عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وإفساح المجال أمام الراغبين في الترشح لهذا الاستحقاق.

وينص قانون الانتخابات، على إيداع أوراق الترشح خلال 45 يوما على الأكثر التالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن الدعوة للانتخابات، أي بحلول 25 مايو المقبل، على أن يفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار أقصاه 10 أيام من تاريخ إيداع أوراق الترشح.

وتنطلق الحملة الانتخابية قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع لتختتم قبل 3 أيام من التصويت، وستجري الانتخابات الرئاسية 4 يوليو في الداخل على أن يسبقها تصويت الجالية الجزائرية بالخارج والمكاتب المتنقلة.الجنرال علي غديري، كان أول من أعلن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن ملف ترشحه جاهز لدى المجلس الدستوري. ودعا في بيان لمراجعة القوائم الانتخابية، وتشكيل هيئة مستقلة للتحضير والإشراف والمراقبة للعملية الانتخابية والتزام الجيش علنيا ورسميا بضمان نزاهة وشفافية الانتخابات. وكان غديري الذي شغل منصب أمين عام وزارة الدفاع قبل أن يحال للتقاعد 2015، قدم أوراق ترشحه للانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل الجاري، قبل أن يلغيها بوتفليقة. ويعد غديري مرشحا قويا، ويوصف بأنه ذراع الجنرال محمد مدين، المعروف باسم الجنرال توفيق مدير المخابرات الأسبق.

ميدانيا، استمرت التظاهرات المعارضة لبن صالح، في ساحة البريد المركزي، مركز الحراك الشعبي، في قلب العاصمة الثالث على التوالي، فيما التزمت الشرطة وقوات الأمن ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين. وقال الكاتب والمحلل الجزائري علي داسه إن الحراك لم يقتنع بالانتصارات التي حققها الجزائريون حتى الآن، وأضاف لـ«الاتحاد»، «إن أول هذه الانتصارات هو الطابع السلمي للتظاهرات الذي أبهر العالم، وثانيها تراجع بوتفليقة عن الترشح لفترة خامسة، ثم رحيله عن الحكم بعد 20 عاما».

وأضاف «المكسب الثالث هو الاتجاه للحل الدستوري، بصرف النظر عن شخص بن صالح، لكن تطبيق الدستور سيجنب الجزائر الفوضى». وأشار إلى أن الحراك يطالب بفترة انتقالية تقودها شخصيات نزيهة ومقبولة شعبيا وتشكيل هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات وتعديل الدستور، وهو ما لم يلق تجاوبا. وقال إن رئيس الأركان الفريق قايد صالح كان واضحا في بيانه الأخير عندما أعلن دعم الجيش للمرحلة الانتقالية، وإشارته إلى أن بعض المطالب تعجيزية، وأعرب عن اعتقاده أن الشارع في الفترة المقبلة سينشغل بالانتخابات الرئاسية والمرشحين فيها، مستبعدا أن يقدم بن صالح على الاستقالة تحت ضغط الشارع.

وقال حسان رابحي وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، في مؤتمر صحفي إن الجزائر وعلى غرار كل الدول الأخرى تحرص على الحفاظ على النظام العام وطالما أن مسيرات الجزائريين يسودها الطابع السلمي فلن يقابلها إلا التعامل السلمي من قبل أجهزة الأمن التي تسهر على حماية المواطنين والممتلكات والذود عن كل مكروه. وأشاد بالسلمية التي ميزت المسيرات والتي أعطت صورة جميلة عن المواطن الجزائري، وقال إن اللجوء إلى قمع تظاهرات الطلاب لم يكن إلا بوازع الحفاظ على النظام العام. وأضاف أن هذه المسيرات السلمية قد يتسلل إليها أشخاص أو جهات قد تكون نواياها سيئة لا تخدم الهدنة والطمأنينة وحق الشعب في التعبير بكل سلمية، داعيا الشعب إلى اليقظة والاستعداد والمساهمة مع قوات الأمن للتصدي بقوة لهؤلاء حفاظا على المصلحة العليا للوطن. في وقت صدرت دعوات للتظاهر اليوم الجمعة تحت شعار «ترحلوا يعني ترحلوا».

شروط الترشح لانتخابات الرئاسة:

- عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة، الإسلام، العروبة والامازيغية لأغراض حزبية.

- احترام مبادئ أول نوفمبر 1954 بالإضافة إلى احترام الدستور والقوانين المعمول بها.

- تقديم قائمة تضم 600 توقيع لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية أو بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة عبر 25 ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي.

- أن يكون متمتعاً بالجنسية الجزائرية الأصلية وأن يثبت الجنسية الجزائرية الأصلية لأمه وأبيه.

- يبلغ من العمر 40 سنة كاملة يوم الانتخاب وأن يدين بالإسلام.

- أن يتمتع زوج المرشحة أو زوجة المرشح بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط.

- تقديم ما يثب إقامة المرشح دون انقطاع بالجزائر، لمدة 10 سنوات.

- إثبات المشاركة بثورة أول نوفمبر 1954 بالنسبة للمولودين قبل 1942 مع إثبات عدم تورط والدي المرشح المولود بعد يوليو 1942 في أعمال ضد الثورة.