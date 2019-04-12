الحزام الأمني يتعقب مطلوبين في الضالع

بسام عبدالسلام (عدن) أطلقت قوات الحزام الأمني في محافظة الضالع، جنوب اليمن حملة أمنية لتعقب عدد من المطلوبين أمنياً على خلفية تشكيل خلايا مرتبطة بميليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق شمال المحافظة.

وقال مصدر أمني لـ«الاتحاد» إن قوات الحزام الأمني داهمت عدداً من المنازل في مناطق قعطبة وشخب وسليم والفاخر لتعقب عناصر وقيادات موالية لميليشيات الحوثي الانقلابية تعمل على تجنيد الشباب وإرسالهم للجبهات، مضيفاً أن القوات عثرت على وثائق وشعارات ومطبوعات تحريضية طائفية تابعة للميليشيات.

وأفاد العقيد أحمد قايد قائد قوات الحزام الأمني بالضالع أن الحملات الأمنية لقوات الحزام الأمني مستمرة ولن تتوقف حتى يتم ضبط كل الخلايا التابعة للحوثيين في المناطق المحررة، مضيفاً أن جميع العناصر التابعة والموالية للحوثيين في المناطق الواقعة على الشريط الحدودي بين الضالع وإب مرصودة.

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