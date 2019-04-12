قافلة مساعدات إماراتية تحمل 221 طناً لحضرموت

عدن ، حضرموت (وام، الاتحاد)

سيرت دولة الإمارات، عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر»، قافلة مساعدات تحمل أكثر من 221 طنا من المواد الغذائية الضرورية لإغاثة أهالي مديرية «دوعن» وعدد من المناطق النائية في حضرموت اليمنية وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني الشقيق تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة تزامنا مع «عام التسامح 2019».

وقامت فرق هيئة الهلال الأحمر بتوزيع 2740 سلة غذائية استهدفت 13 ألفا و700 فرد من الأسر المحتاجة والفقيرة بمناطق الربط والخريبة والرشيد وعورة والقرين والقويرة والرحاب وهدون وخسوفة ولجرات وضواحيها بمديرية دوعن ومديرية ساه والخون بصحراء حضرموت.

وعبر المستفيدون من قافلة المساعدات الغذائية التي ساهمت في تخفيف معاناة الأسر والأهالي عن جزيل شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر» لتسيير القوافل الغذائية والإنسانية في مختلف المجالات، خاصة ما يمس منها حياة الناس المعيشية بشكل مباشر.

ومنذ بداية «عام التسامح» وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 12407 سلال غذائية في حضرموت بمعدل 1001 طن و244.9 كجم استهدفت 62035 فردا من الأسر المحتاجة والمتضررة في المحافظة اليمنية.

وافتتحت السلطات المحلية في محافظة أبين بحضور ممثلين عن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المرحلة الثانية من مشروع مياه «أم صره- لودر» والذي جرى تنفيذه ضمن المشاريع التنموية الرامية للتخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين في مديرية لودر وسط محافظة أبين، بتمويل من الهلال الأحمر الإماراتي يتمثل في إنشاء خزان تجميعي بسعة 250م3 وخزان تحويلي بسعة 250م3 بالإضافة إلى توصيل خطوط التجميع بين الآبار إلى الخزان التجميعي.

وأثنى الأمين العام للمجلس المحلي مهدي الحامد على كل ما تقدمه الإمارات من مشاريع خدمية، مقدماً الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة ولأبناء زايد الخير وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال الحامد إن مشروع مياه أم صرة - لودر يعد مشروعاً حيوياً سيستفيد منه أكثر من 30000 نسمة، متمنياً أن يعم دعم دولة الإمارات جميع مديريات المحافظة.

من جانب آخر، واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية توزيع المساعدات الغذائية على الأسر المحتاجة والمتضررة في مختلف المناطق المحررة، وذلك ضمن الاستجابة السريعة والعاجلة التي أطلقتها الهيئة لتقديم العون والمساندة للأشقاء في اليمن.

ودشنت الهيئة توزيع مساعدات غذائية على أسر شهداء مديرية المسيمير الحواشب بمحافظة لحج وذلك ضمن الجهود الرامية للتخفيف من معاناة تلك الأسر.

وأكد ممثل هيئة الهلال الأحمر حرص الهيئة على الاستمرار في توزيع مثل هذه المساعدات الإغاثية التي تحمل الأمل لأسر الشهداء الذين يستحقون منا جميعاً أن نتكاتف من أجلهم، مشيراً إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار تجسيد روح الأخوة والتضامن والوقوف إلى جانب هذه الشريحة، وللمساهمة في تخفيف العبء عليها ولتحسين مستواها المعيشي.