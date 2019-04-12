خادم الحرمين يوجه باستضافة المعتمرين السودانيين حتى عودة الرحلات إلى بلادهم

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمر وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، جميع شركات ومؤسسات العمرة باستضافة المعتمرين السودانيين وتقديم كافة الخدمات لهم حتى عودة الرحلات إلى السودان.

كما أمر معالي وزير الحج والعمرة بمتابعة مكاتب شركات الطيران والموانئ البحرية لتأكيد حجوزات العودة الجديدة، إثر إغلاق الأجواء السودانية لمدة 24 ساعة.

وأكدت الوزارة، في تعميم أصدره معاليه، أنه على شركات ومؤسسات العمرة الاستمرار في تقديم الخدمات لجميع المعتمرين السودانيين وإسكانهم.