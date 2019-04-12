كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صندوق النقد يدرس الاعتراف بغوايدو رئيساً لفنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، إن الصندوق يدرس الاعتراف بزعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو رئيساً للبلاد.

وقالت لاغارد في بداية اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: "الأمر متروك لأعضائنا لتحديد السلطة التي يمكنهم الاعتراف بها دبلوماسياً في فنزويلا، وبالتالي نستطيع التعامل معها".

يذكر أن أكثر من 50 دولة تعترف بغوايدو، الذي ينافس الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على السلطة في البلاد.

ولاتستطيع فنزويلا حالياً الحصول على أموالها لدى صندوق النقد الدولي، لانقسام الدول الأعضاء في الصندوق حول السلطة المعترف بها، والتي يمكنها الحصول على الأموال.

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ووفقاً للأمم المتحدة، فإن 7 ملايين فنزويلي أي حوالي ربع سكان البلاد، يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية.

وفالت لاغارد، إن حجم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في فنزويلا يحتاج إلى جهود متعددة المستويات، والصندوق مستعد للتحرك بسرعة لتقديم المساعدة.

من ناحيته، قال الرئيس الجديد للبنك الدولي ديفيد مالباس، إن فنزويلا تعتبر سبب "قلق عميق" للبنك.

وأضاف، أن "البنك الدولي سيشارك بعمق، ومستعدون لهذا لكن الموقف لايزال مضطرباً على الأرض".