يوروباليغ – آرسنال يحسم قمة دور الربع.. تشيلسي يعود بفوز ثمين وفالنسيا يحسم قمة إسبانيا

حسم فريق آرسنال الإنكليزي، قمة ذهاب ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي جمعهته بنابولي الإيطالي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس بملعب “الإمارات”.

ثنائية الفريق الإنجليزي سجلت في الجولة الأولى من المباراة، عن طريق آرون رامسي في الدقيقة 15، والمالي كاليدو كوليبالي، في الدقيقة 25، بالخطأ في مرماه.

وبهدف قاتل في الدقيقة 86، عاد تشيلسي بانتصار ثمين من ميدان سلافيا براغ التشيكي، وقعه اللاعب ماركوس آلونسو، ليقطع بذلك نصف الطريق نحو المربع الذهبي.

بدوره، حقق فريق بينفكا البرتغالي انتصارا مهما على فرانكفورت الألماني، بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما حسم فالنسيا القمة الإسانية الخالصة لصالحه، بعد أن انتصر على مضيفه فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.